Košarkaši Monaka pobedili su na svom terenu Dubai 103:81 (26:23, 24:23, 29:13, 24:22), u drugom kolu Evrolige.

Monako su do pobede predvodili Nikola Mirotić sa 19, Danijel Tajs sa 15 i Majk Džejms sa 14 poena.

Najefikasniji kod Dubaija bili su Mifiondu Kabengele sa 16 i Džanan Musa, Mekinli Rajt i Filip Petrušev sa po 13 poena.

Obe ekipe su u prva dva kola upisale po jednu pobedu i poraz.

U narednom kolu, Monako će gostovati Milanu, dok će Dubai u Atini gostovati Olimpijakosu.

I drugi francuski predstavnik trijumfovao je u ovom kolu.

Košarkaši Asvela pobedili su v u Lionu Baskoniju 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29), u drugom kolu Evrolige.

Asvel je do pobede predvodio Zakari Seljas sa 23 poena.

Najefikasniji kod Baskonije bili su Timoti Luvavu-Kabaro sa 18 i Markus Hauard sa 16 poena.

Asvel ima jednu pobedu i jedan poraz, a Baskonija dva poraza.

U narednom kolu, Asvel će gostovati Real Madridu, dok će Baskonija dočekati Panatinaikos.