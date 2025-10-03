Košarkaši Pariza pobedili su na gostujućem terenu u Beogradu Makabi 101:94 (27:20, 21:21, 26:22, 27:31), u drugom kolu Evrolige.
HIFI VODIO PARIZ DO PRVE POBEDE U EVROLIGI: Makabi upisao novi poraz
Pariz su do pobede predvodili Nadir Hifi sa 21, Džastin Robinson sa 15 i Jakuba Uatara sa 12 poena, a istakao se i Alan Dokosi sa devet poena i 13 skokova.
Najefikasniji kod Makabija bili su Loni Voker i Džef Dautin sa po 16, Džejlen Hord sa 15 i Ti Džej Lif sa 14 poena.
Pariz je upisao jednu pobedu i jedan poraz, a Makabi dva poraza.
U narednom kolu, Pariz će dočekati Virtus, dok će Makabi gostovati Hapoelu.
(Beta)
