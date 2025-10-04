Slušaj vest

Monako je pobedio Dubai sa 103:81 u meču drugog kola Evrolige. Nijednog momenta nije se postavilo pitanje pobednika, pa je tako tim iz kneževine dobio sve četvrtine protiv novajlije.

Ujedno Dubai je "spušten na zemlju" posle velike pobede nad Partizanom u prvom kolu - 89:76.

Izgleda da tim iz UAE, ipak, nema takav kvalitet da može da računa na dve pobede u kratkom periodu. Posebno i zbog napornog putovanja.

