Katalonci su slavili protiv Panatinaikosa u Atini sa 103:96.
UNIŠTAVANJE ATAMANA U 7 MINUTA: Pogledajte kako je Barselona razbila turskog trenera (VIDEO)
Ergin Ataman doživeo je bolan poraz od Katalonaca i to na domaćem terenu. PAO je odigrao izuzetno loše u odbrani pa su primili 103 poena... Barsa je bila fantastična u napadu, ali grčki velikan definitivno je mogao i morao mnogo bolje.
Panatinaikos imas polovičan skor posle dva kola, baš kao i Barselona.
Pogledajte kako je Barsa održala čas Ataman i Panatinaikosu:
Na ovaj način Barsa je pokazala da ima ozbiljne ambicije u novoj sezoni ako je mnogi ne vide kao ozbiljnog favorita za visok plasman.
