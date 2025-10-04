Slušaj vest

Ergin Ataman doživeo je bolan poraz od Katalonaca i to na domaćem terenu. PAO je odigrao izuzetno loše u odbrani pa su primili 103 poena... Barsa je bila fantastična u napadu, ali grčki velikan definitivno je mogao i morao mnogo bolje.

Panatinaikos imas polovičan skor posle dva kola, baš kao i Barselona.

Pogledajte kako je Barsa održala čas Ataman i Panatinaikosu:

Na ovaj način Barsa je pokazala da ima ozbiljne ambicije u novoj sezoni ako je mnogi ne vide kao ozbiljnog favorita za visok plasman.

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir