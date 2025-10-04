Slušaj vest

Četiri osobe su poginule u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila se u četvrtak u mestu Bunice kod Senja.

Podsećamo, tada je automobil sleteo u provaliju duboku 70 metara i završio u Jadranskom moru i sva četiri putnika su nastradala.

Sada su otkriveni i identiteti nastradalih, a jedan od njih je i poznati košarkaški trener, Džeremi Gambin. Gambin je inače bio trener Luksola, a kao igrač je predstavljao Maltu na Igrama malih evropskih država 1987. godine u Monaku. Gambin je radio i kao profesor fizičkog vaspitanja u fondaciji Svetog Mihaila.

U nesreći je nastradala i njegova supruga, Lorejn, čije je službeno ime Sintija, dok su zajedno sa njima nastradali i Kevin i Aleksandra Bonici.

Od Džeremija i Lorejn Gambin oprostila se njihova ćerka, Ilona Basbi:

- Naša porodica je bila stvarno blagoslovena i srećna što smo imali naše prekrasne roditelje u našem životu i nismo mogli tražiti više. Zauvek ću biti ponosna što mogu reći da sam njihova ćerka - napisala je Ilona na društvenim mrežama.

Hrabri policajac pokušao da ih spase

Malteško ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je saučešće i potvrdilo da sarađuje sa hrvatskim vlastima.

Telo jedne žene izronilo je stotinama metara od automobila, dok su ostale tri žrtve izvučene iz vozila. Beli Land Rover Discovery, u kom su stradali, takođe je izvučen iz mora.

U dramatičnim trenucima nakon nesreće posebno se istakao policajac Policijske stanice Senj. Prema izjavama očevidaca, on je sa velike visine skočio u more i pokušao više puta da zaroni do potopljenog vozila kako bi izvukao unesrećene.

- Niska temperatura, hladno more i činjenica da može i sam sebe da ugrozi, nisu ga sprečili da pokuša da spase živote - ispričao je jedan svedok.