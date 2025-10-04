Slušaj vest

Monako je pobedio Dubai rezultatom 103:81, a Mirotić je na toj utakmici za 20 minuta postigao 19 poena, uz sedam skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i indeksom korisnosti 32.

Mirotić je 11. put u karijeri postao najkorisniji igrač u jednom evroligaškom kolu.

Nekadašnji reprezentativac Španije je na sjajan način otvorio ovu sezonu, pošto je u porazu od Žalgirisa u prvom kolu postigao 16 poena, uz šest skokova.

1/6 Vidi galeriju Nikola Mirotić Foto: Simone Lucarelli/IPA Sport/ipa-a / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, Nikola Mirotić je u Monako stigao nakon dve godine u Olimpiji iz Milana. Prošle sezone je na 30 odigranih utakmica u proseku beležio 17,7 poena, 6,4 skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

Bonus video: