Crvena zvezda je letos odlučila da napravi reset i u velkoj meri promeni konture postojećeg tima.

Kao jedno od največih pojačanja, na Mali Kalemegdan je stigao,pravo iz Anadolu Efesa - Džordan Nvora.

Uprkos ne tako dobrom početku sezone Zvezde, Nvora je pokazao da će biti najveće pojačanje crveno-belih u nastavku.

To govore brojke koje je Nvora napravio u mečevima protiv Olimpije Milano i Bajerna u Minhenu.

Naime, posle dva odigrana kola, lideri Evrolige po broju poena su trojica igrača - Zvezdin Džordan Nvora, Vejd Boldvin i Vil Klajburn (Barselona) dele prvo mesto po broju poena. Sva trojica imaju identičan prosek od 23 poena po utakmici.

Zvezdin strelac je odigrao dve sjajne utakmice, ali nije uspeo da spreči poraz crveno-belih, koji posle dve utakmice imaju skor 0-2.

