Slušaj vest

Najefikasniji u čačanskom timu bio je Diante Boldvin sa 20 poena, uz tri asistencije, Aleksa Uskoković je upisao 14 poena, dok je Marko Jošilo zabeležio 12 poena, šest skokova i pet ukradenih lopti.

U domaćoj ekipi Amar Gegić je postigao 15 poena, Aleksa Ilić je dodao 13 poena, a Darijus Džonson je upisao 12 poena i četiri asistencije.

Borac u drugom kolu ABA lige dočekuje Dubai, dok Studentski centar gostuje FMP-u.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaKAKAV CRNI FAUL NAD BOLMAROM! Pogledajte šta su sudije uradile Partizanu protiv Milana! Ovo je svima promaklo, crno-beli debelo oštećeni? Procenite sami (VIDEO)
Partizan Olimpija Milano sudijske greške
KošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ IMA NBA CENTRA PORED TAJRIKA DŽONSA: Da li će dobiti šansu već protiv Anadolu Efesa?
Željko Obradović i Aleksej Pokuševski
KošarkaVIŠE OD IGRE, BRATE! Oglasio se Vasa Micić posle duela sa Efesom!
Vasa Micić, Hapoel
KošarkaHIFI PODIGAO NA NOGE NAVIJAČE PARTIZANA: Zaljubio se u crno-bele boje - evo šta je rekao!
profimedia-0949685451.jpg

Sterling Braun intervju za Mondo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić