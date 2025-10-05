Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa otvorili su pripremni period porazom od Minesote Timbervulvsa – 126:116 u San Dijegu.

Iako rezultat u ovakvim mečevima nije prioritet, navijači su s pažnjom pratili prvo pojavljivanje Nikole Jokića u novoj sezoni i nisu ostali razočarani.

Trener Dejvid Adelman imao je priliku da rotira čak 18 igrača, među kojima je srpski centar bio jedan od najupečatljivijih. Jokić je za 18 minuta igre upisao 14 poena, uz samo jedan promašaj iz igre, pet skokova i dve asistencije. Pokazao je da je i dalje u formi i da se može osloniti na njega i u novoj sezoni.

Efikasan je bio i Eron Gordon sa takođe 14 poena, dok su Džejlen Piket i Džamal Marej dodali 13, odnosno 12 poena.

Na suprotnoj strani, Bouns Hajlend je sa 18 poena predvodio je Minesotu. Pratili su ga Džoni Zuzang sa 16 i Žoan Beranže sa 14 poena, dok je jedini dvocifreni starter bio Naz Rid.

Pripremni period se nastavlja, a Nagetsi će što bolji ritam u narednim duelima pred početak regularnog dela NBA sezone.