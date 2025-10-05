Nikola je ubacio 10 poena za samo 12 minuta na parketu.
JOVIĆ DVOCIFREN: Mala minutaža i jako dobar učinak
Košarkaši Orlanda pobedili su u San Huanu ekipu Majamija rezultatom 126:118 u predsezonskom meču NBA lige.
Najefikasniji u ekipi iz Orlanda bio je Džejz Ričardson sa 13 poena, dok je Tristan da Silva ubacio 12.
U redovima Majamija najbolji je bio Trevor Kils sa 12 poena, dok je Endrju Vigins dodao 11.
Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto više od 12 minuta, a za to vreme zabeležio je 10 poena, tri skoka, dve asistencije i jednu blokadu.
Košarkaši Majamija će naredni meč odigrati za dva dana protiv Milvokija, dok će se Orlando 11. oktobra sastati sa Filadelfijom.
U ostalim predsezonskim mečevima, postignuti su sledeći rezultati:
Denver - Minesota 116:126, Bruklin - Hapoel Jerusalim 123:88 i Nju Orleans - Melburn Finiks 127:92.
