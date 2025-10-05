Slušaj vest

Košarkaši Orlanda pobedili su u San Huanu ekipu Majamija rezultatom 126:118 u predsezonskom meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi iz Orlanda bio je Džejz Ričardson sa 13 poena, dok je Tristan da Silva ubacio 12.

U redovima Majamija najbolji je bio Trevor Kils sa 12 poena, dok je Endrju Vigins dodao 11.

Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto više od 12 minuta, a za to vreme zabeležio je 10 poena, tri skoka, dve asistencije i jednu blokadu.

Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Majamija će naredni meč odigrati za dva dana protiv Milvokija, dok će se Orlando 11. oktobra sastati sa Filadelfijom.

U ostalim predsezonskim mečevima, postignuti su sledeći rezultati:

Denver - Minesota 116:126, Bruklin - Hapoel Jerusalim 123:88 i Nju Orleans - Melburn Finiks 127:92.

Ne propustiteKošarkaSRPSKI REPREZENTATIVAC POTPISUJE UGOVOR OD 62 MILIONA! Poznato gde će Nikola Jović nastaviti karijeru
Marko Gudurić Nikola Jović i Nikola Jokić
KošarkaJOVIĆ OTKRIO ZAŠTO GA JE NIKOLA JOKIĆ UDARIO PRED KLJUČNI MEČ NA EUROBASKETU: Objasnio šta se desilo uoči duela sa Finskom
Nikola Jokić, Nikola Jović
KošarkaNIKOLA JOVIĆ OTVORIO DUŠU POSLE KRAHA NA EUROBASKETU! Stigao u Ameriku, pa govorio o bolnoj temi: Otkrio je i nešto što mnogi nisu znali o Jokiću!
Nikola Jović i Nikola Jokić
Košarka"VREME JE DA MU DAJU NOVAC" Srbin izazvao buru u Majamiju - američki novinar zagrmeo: Cena će mu samo rasti! Hit mora da uloži u Jovića pre nego što eksplodira!
Nikola Jović

Stefan Jović izjava pred Finsku Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić