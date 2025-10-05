Slušaj vest

Nikola Jokić ponovo je na NBA parketima i odmah je pokazao da nije izgubio magiju. Iako je na terenu proveo samo 19 minuta protiv Minesote, uspeo je da ostavi sjajan utisak.

Bio je najefikasniji u timu i još jednom je publiku ostavio bez daha svojim asistencijama.

Meč je otvorio žestoko, kratkim verbalnim okršajem sa Rudijem Goberom, a onda se prebacio na ono po čemu je prepoznatljiv, lucidne pasove koje retko ko u ligi može da izvede.

Nikola Jokić razgovara sa sudijama Foto: Printscreen

Iako je zvanična statistika zabeležila svega dve asistencije, obe su bile za udžbenike. U jednom trenutku, dok je bio u skoku, Jokić je jednom rukom uhvatio loptu, u deliću sekunde prebacio je u drugu, rotirao telo i bez gledanja poslao savršen pas ka Džamalu Mareju, koji je lagano završio akciju.

Pogledajte Jokićevu asistenciju:

Ne propustiteKošarkaGOBER SE ZALETEO DA UDARI JOKIĆA! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (VIDEO)
collage.jpg
KošarkaJOKIĆ PRVI PUT ISTRČAO NA PARKET POSLE DEBAKLA SRBIJE NA EUROBASKETU! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver izgubio, Džoker se tek zagreva!
profimedia-1000745830.jpg
KošarkaISPLIVAO SNIMAK JOKIĆA SA SUDIJAMA! Srbin im deli lekcije o suđenju, a oni mirno stoje i slušaju
Jokić razgovara sa sudijama
KošarkaBOGDAN BOGDANOVIĆ OTVORIO DUŠU O DEBAKLU SRBIJE: Da sam ostao u Rigi...
Bogdan Bogdanović

Nikola Jokić viče na klupi Srbije Izvor: RTS1