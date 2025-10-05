Slušaj vest

Nikola Jokić ponovo je na NBA parketima i odmah je pokazao da nije izgubio magiju. Iako je na terenu proveo samo 19 minuta protiv Minesote, uspeo je da ostavi sjajan utisak.

Bio je najefikasniji u timu i još jednom je publiku ostavio bez daha svojim asistencijama.

Meč je otvorio žestoko, kratkim verbalnim okršajem sa Rudijem Goberom, a onda se prebacio na ono po čemu je prepoznatljiv, lucidne pasove koje retko ko u ligi može da izvede.

Iako je zvanična statistika zabeležila svega dve asistencije, obe su bile za udžbenike. U jednom trenutku, dok je bio u skoku, Jokić je jednom rukom uhvatio loptu, u deliću sekunde prebacio je u drugu, rotirao telo i bez gledanja poslao savršen pas ka Džamalu Mareju, koji je lagano završio akciju.

