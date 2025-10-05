Slušaj vest

Kada od svetski priznatog stručnjaka stignu lepe reči... Jasno je da ste na pravom putu. Poznati biznismen i ekspert, Rade Rakočević je imao je birane reči za KK Partizan

Pohvale su stigle za organizaciju utakmica tokom pripremnog perioda, do nove platforme, Part+... Rade je u podkastu Alesto rekao da su sve to poslovni potezi u maniru najvećih svetskih klubova.

- Navijač sam Partizana, ali u ovom slučaju im odajem priznanje za sve te poteze koje rade sa biznis strane, od onih utakmica na otvorenom terenu, pa ova turneja u Australiji, gde ima veliki broj navijača. Zanimljivo je da su sve te utakmice ustvari prenosili isključivo na svojoj platformi, Part+, koju su napravili. To rade najveći svetski klubovi, radi i Partizan. Partizan je s te strane napravio jedan iskorak koji je možda malo neočekivan za naše podneblje, ali ja ih podržavam. Partizan sigurno ima i veliki broj navijača i van zemlje, oni žele da im pruže neki sadržaj. Njima neće biti problem da plate 10, 20 evra da bi imali neki ekskluzivni pristup nečemu što neće biti dostupno. Tu mnogo toga ima, igrači su sada postali selebritiji, oni više nisu samo igrači - rekao je Rakočević.

Foto: Printscreen

Rakočević je sa poslovne strane analizirao još jedan potez. On veruje da će dolazak Mike Murinena biti pun pogodak:

- I evo da vam kažem, potpis ovog mladog Finca je neverovatan potez. Gledam i ne mogu da verujem da su doveli najatraktivnijeg igrača van Amerike, a možda i u Americi. Ako ima, a siguran sam da ima biznis okolnosti, već sada ide reklama za njegov dres targetirana za finsko područje. Oni će prodati toliko dresova po tako sjajnim cenama u Finskoj, da verujem da će isplatiti pola ugovora od tog mladog igrača koji će biti atraktivan, njegova će se zakucavanja šerovati, prosto, izvanredan potez.

Pogledajte gostovanje Rakočevića: