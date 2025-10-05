Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u ponedeljak od 20 časova ekipu Zadra na startu nove sezone ABA lige.

1/7 Vidi galeriju Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Meč će se igrati u dvorani “Aleksandar Nikolić”, a prodaje dnevnih karata za ovaj meč neće biti, već će ulaz biti omogućen samo vlasnicima sezonskih karata za tekuću sezonu 2025-2026.

Crveno-beli ovaj meč očekuju bez nekolicine igrača koji su odsutni zbog povreda. U ponedeljak uveče na parketu “Pionira” neće biti kapitena Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića, Devonte Grejema koji se oporavlja od povrede, dok u narednom periodu trener Janis Sferopulos neće moći da računa ni na Hasiela Rivera (stopalo), Ajzeu Kenana (koleno). U ponedeljak neće u timu biti ni Nikole Kalinića koji odrađuje suspenziju iz finiša prethodne sezone zbog kazne izrečena tokom utakmice u Podgorici...

Crvena zvezda biće u ponedeljak jača za plejmejkera Jaga Dos Santosa koji se priključio treninzima tima od petka, dok će litvanski centar Donatas Motejunas koji takođe trenira sa ekipom debi imati protiv Fenerbahčea u Istanbulu.

Prisustvo dva nova igrača na pozicijama 1 i 5 već na prvim treninzima sa ekipom doneo je dodatni kvalitet i širinu timu koji je trenutno desetkovan povredama važnih igrača.

Trener Janis Sferopulos: “Očekuje nas važna utakmica, ne samo zato što je u pitanju prva utakmica u ABA ligi, već zato što želimo da pokažemo napredak gledajući prethodne mečeve. Moramo kao i uvek da se držimo našeg plana i dogovora i u napadu i u odbrani svih 40 minuta. Naša koncentracija je ključna za ovu utakmicu s obzirom da se sastajemo sa čvrstim timom koji zna da igra i koji ima iskustva”.

Kapiten Dejan Davidovac: “Važna utakmica za nas, imamo puno problema na startu nove sezone sa brojnim odsustvima igrača, što nas je primoralo da menjamo mnogo toga u igri. Stigla su dva nova igrača i verujem da će nam pomoći u nastavku sezone. Ekipu Zadra shvatamo maksimalno ozbiljno, dobar iskusan tim, ali uz podršku naših navijača verujem da možemo dobro da startujemo u ABA ligi ove sezone”.

Utakmica se igra u hali “Aleksandar Nikolić” kapije hale za vlasnike sezonskih karata biće otvorene od 18 časova.