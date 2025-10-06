Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u ponedeljak od 20 časova ekipu Zadra na startu nove sezone ABA lige.

Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

 Meč će se igrati u dvorani “Aleksandar Nikolić”. Crveno-beli ovaj meč očekuju bez nekolicine igrača koji su odsutni zbog povreda.

Trener Janis Sferopulos: “Očekuje nas važna utakmica, ne samo zato što je u pitanju prva utakmica u ABA ligi, već zato što želimo da pokažemo napredak gledajući prethodne mečeve. Moramo kao i uvek da se držimo našeg plana i dogovora i u napadu i u odbrani svih 40 minuta. Naša koncentracija je ključna za ovu utakmicu s obzirom da se sastajemo sa čvrstim timom koji zna da igra i koji ima iskustva”.

Utakmica se igra u hali “Aleksandar Nikolić”, a utakmica će biti prenošena na kanalu TV Arena 1 Premium.

