Trener Janis Sferopulos: “Očekuje nas važna utakmica, ne samo zato što je u pitanju prva utakmica u ABA ligi, već zato što želimo da pokažemo napredak gledajući prethodne mečeve. Moramo kao i uvek da se držimo našeg plana i dogovora i u napadu i u odbrani svih 40 minuta. Naša koncentracija je ključna za ovu utakmicu s obzirom da se sastajemo sa čvrstim timom koji zna da igra i koji ima iskustva”.