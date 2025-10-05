Košarkaši Mege poraženi su u Ljubljani od Cedevita Olimpije 81:117 (17:29, 19:33, 22:29, 23:26), u prvom kolu Grupe B regionalne ABA lige.Cedevita Olimpiju su do pobede predvodili Miha Cerkvenik i Umoja Gibson sa po 17, Džozef Džirard i Aleksej Nikolić sa po 15, Dvejn Stjuart i David Škara sa po 12 i Jaka Blažič sa 10 poena.