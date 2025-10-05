Slušaj vest

Košarkaši Mege poraženi su  u Ljubljani od Cedevita Olimpije 81:117 (17:29, 19:33, 22:29, 23:26), u prvom kolu Grupe B regionalne ABA lige.Cedevita Olimpiju su do pobede predvodili Miha Cerkvenik i Umoja Gibson sa po 17, Džozef Džirard i Aleksej Nikolić sa po 15, Dvejn Stjuart i David Škara sa po 12 i Jaka Blažič sa 10 poena.

Najefikasniji kod Mege bili su Bogoljub Marković i Asim Đulović sa po 16 i Savo Drezgić sa 14 poena.

U narednom kolu, Mega će u Beogradu dočekati Bosnu, dok će Cedevita Olimpija u Podgorici gostovati Budućnosti.

Ne propustiteKošarkaNIJE GA BILO NA PEŠIĆEVOM SPISKU ZA EUROBASKET, A DOMINIRA OVOG LETA! Čudesne partije "novog Jokića", Srbija ne mora da brine za budućnost!
bogoljub-markovic-2.jpg
KošarkaREVOLUCIJA! SRPSKI TIMOVI IGRAĆE U RUSKOJ LIGI: Dve ekipe nastupiće u VTB tokom sezone
Mega
KošarkaJOŠ JEDAN MLADI SRBIN ODLAZI "PREKO BARE"! Mega potvrdila sjajne vesti - Ilija Milijašević ide u Ameriku!
Ilija Milijašević
KošarkaSTOPAMA SLAVNOG OCA: Nikola Milojević napustio Megu - postao član stručnog štaba Golden Stejta
whatsapp-image-20240519-at-7.49.05-pm-1.jpg

Povreda košarkaša Brendona Bostona Izvor: Arena 2 Premium