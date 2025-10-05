Anadolu Efes ubedljiv pred dolazak u Beograd.
biće teško
OPOMENA ZA PARTIZAN: Zahuhtali Efes stiže u Beograd!
Košarkaši Anadolu Efesa savladali su Bursu sa 93:73 u drugom kolu turskog šampionata.
Ubedljiva pobeda Efesa uoči dolaska u Beograd na noge Partizanu u četvrtak od 20.45 u meču trećeg kola Evrolige.
Nakon sjajnih nastupa na Eurobasketu za reprezentaciju Turske, Erdžan Osmani nastavio je da dominira i u dresu Efesa, pa je današnji meč završio sa 21 poenom uz devet skokova i dve asistencije, pratio ga je Bris Deser sa 13 poena, koliko je imao i Kol Svajder.
Efes je meč rešio u drugom poluvremenu, koje je rešio sa 51:36, dok je posle prvog gost imao prednost od pet poena.
