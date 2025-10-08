Slušaj vest

Dileme više nema - NBA pokreće svoje takmičenje u Evropi.

Džordž Ajvazoglu, čovek koji je zadužen za operacije NBA u Evropi i na Bliskom istoku, potvrdio je da je da je projekat "NBA Evropa" sve bliži realizaciji i da uveliko traju pregovori sa ekipama koje bi trebalo da budu učesnice u istorijskoj sezoni takmičenja koje će pokušati da zaseni Evroligu.

Nova NBA Evropa liga startovaće sa 16 timova, takmičenje će se igrati po ligaškom sistemu, a nakon regularnog dela sledi plej-of.

"Svako igra sa svakim, zatim sledi plej-of i finale, verovatno po evropskim pravilima, s obzirom na to da će timovi i dalje igrati i u svojim nacionalnim prvenstvima", otkrio je u razgovoru za francuski "Ekip" Ajvazoglu.

Plan je bio da takmičenje startuje već naredne godine, međutim, realnije je da će se to ipak dogoditi početkom 2027.

Ko će igrati NBA Evropu?

NBA Evropa želi u velikom stilu da uđe u evropsku košarku, a već uveliko traju pregovori sa potencijalnim učesnicima.

Mnogi velikani već su dobili pozive, ali je Beograd kao prestonica evropske košarke izostavljen.

Nažalost, o Zvezdi i Partizanu trenutno ne razmišljaju. Žele klubove poput Real Madrida, Barselone, Fenerbahčea, Panatinaikosa, Olimpijakosa... Zanimljivi su im Milano, Berlin i Dubaji, ali ne i Beograd. Uz to, očekuje se da Pari Sen Žermen i Mančester siti naprave svoje klubove koji će imati mesto u novom takmičenju.

Srbija ih ne zanima

NBA trenutno ne zanimaju tradicija, popularnost sporta, rezultati, navijači... Sve se vriti isključivo oko novca. Naše tržište im nije zanimljivo, pa o Partizanu i Crvenoj zvezdi trenutno ne razmišljaju. Ovo podneblje nije zanimljivo zbog marketinga, nemaju interes da im timovi iz Srbije budu u takmičenju i akcenat im je na klubovima iz Zapadne Evrope i sa velikih tržišta.

Ipak, ne isključuju mogućnost da se to promeni u budućnosti.

"Nijedno tržište nije isključeno tehniki gledano. Ako imate dobar tim, moći će da se kvalifikuje. Ako neki timovi nisu uključeni na početku, to je zato što ćemo krenuti sa 16 ekipa. Ali lako mogu da zamislim da će se taj broj povećavati", kaže grčki funkcioner.

Ajvazoglu je otkrio da su iz NBA Evrope oduševljeni reakcijom košarkaške javnosti u Evropi, koja novo takmičenje vidi kako veliku priliku.

"Odziv je bio neverovatan. Timovi, investitori, mediji i politički lideri razumeju moć sporta kao ujedinjujuće sile u vremenima podela i sukoba, kao i njegov pozitivan ekonomski uticaj na grad ili zemlju. Oni to vide kao priliku i na evropskom i na lokalnom nivou", kaže prvi čovek NBA Evrope.

