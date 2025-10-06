PARTIZAN - KRKA: Murinen digao grobare na noge! Crno-beli sigurni u prvom poluvremenu
Košarkaši Partizana od 18 časova u beogradskoj Areni dočekuju Krku na startu ABA lige.
Partizan je aktuelni šampion regionalnog takmičenja.
2. ČETVRTINA
Partizan sa plus devet (21:12) ulazi u drugu četvrtinu.
Vašinfton trojkom otvara četvrtinu za 24:14.
Pri rezultatu 29:20 u 13. minutu, Mika Murinen je debitovao za Partizan.
Vašington je pogodio tri trojke i stigao do devet poena, a Partizan u 18. minutu vodi 41:28.
Sjajnom rampom Murinen je digao na noge beogradsku Arenu.
Posle 20 minuta igre Partizan ima sigurnih 14 poena prednosti - 42:28.
1. ČETVRTINA
Odlično je Partizan otvorio meč. Karlik i Tajrik Džons su otvorili poenima utakmicu, nastavio je Marinković, a Parker je trojkom u 4. minutu doneo prednost 11:2.
Krka samo na momente, uglavnom šutevima za tri poena, uspeva da održava razliku od desetak poena viška za crno-bele.
Pokuševski je posle ofanzivnog skoka zakucao i postavio konačnih 21:12 posle prvih 10 minuta igre.
Novi sistem takmičenja u ABA
Od ove godine svedočimo novom sistemu takmičenja u regionalnoj ligi.
Klubovi su podeljeni u dve grupe sa po devet timova. U okviru svake grupe, timovi će igrati svako sa svakim kod kuće i u gostima, tokom 18 kola. U svakom kolu po jedan tim biće slobodan. Po četiri najbolje plasirane ekipe iz obe grupe plasiraće se u fazu Top 8. Ostale ekipe će igrati u Plej-aut fazi.
Rezultati iz prvog dela prenose se u drugi deo takmičenja.
U Top 8 fazi klubovi će igrati dve utakmice protiv ekipa iz suprotne grupe.
Šest najboljih ekipa iz Top 8 idu direktno u četvrtfinale plej-ofa, dok će ekipe koje budu na sedmoj i osmoj poziciji igrati Plej-in protiv dve najbolje ekipe iz Plej-aut faze.
Tabela
Sastavi
PARTIZAN - KRKA
Sudije: Damir Javor, Tomislav Vovk, Ivan Stefanović
PARTIZAN: Karlik Džons, Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Lakić, Parker, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović
KRKA: Bačvić, Buljević, Oman, Bejli, Urbiha, Krošelj, Smrekar, Rebec, Iring, Maton, Klobučar, Šantelj. Trener: Dejan Jakara