Bogdan Karaičić je kao trener Arisa sjajno započeo sezonu u Evrokupu, ali nešto slabije u grčkom šampionatu gde su Ratnici iz Soluna izgubili od Karditse.

Posle tog poraza, a uoči novog evropskog testa protiv Hamburga, nekadašnji asistent u stručnom štabu Partizana ostao je bez jednog igrača u rotaciji. Ekipu napušta Aleks Adetokumbo, mlađi Janisov brat, koji se seli u G ligu.

Bogdan Karaičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ovaj 24-godišnjak je imao izlete u Litvaniji i Crnoj Gori (Podgorica) posle pokušaja da se dokopa NBA lige. Sada će se vratiti u Ameriku i opet probati da se pridruži starijoj braći, Janisu i Tanasisu.

