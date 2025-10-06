Bivši trener Partizana želi brata Janisa Adetokumba.
STIŽE JANISOV BRAT: Karaičić na pragu velikog pojačanja!
Bogdan Karaičić je kao trener Arisa sjajno započeo sezonu u Evrokupu, ali nešto slabije u grčkom šampionatu gde su Ratnici iz Soluna izgubili od Karditse.
Posle tog poraza, a uoči novog evropskog testa protiv Hamburga, nekadašnji asistent u stručnom štabu Partizana ostao je bez jednog igrača u rotaciji. Ekipu napušta Aleks Adetokumbo, mlađi Janisov brat, koji se seli u G ligu.
Ovaj 24-godišnjak je imao izlete u Litvaniji i Crnoj Gori (Podgorica) posle pokušaja da se dokopa NBA lige. Sada će se vratiti u Ameriku i opet probati da se pridruži starijoj braći, Janisu i Tanasisu.
