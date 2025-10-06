Crvena zvezda - Zadar 25:31.
Košarka
CRVENA ZVEZDA - ZADAR: Gosti vode u Beogradu!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Zadar od 20.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić" na otvaranju sezone u ABA ligi.
20:13
8' Serija Zadra!
9:0 je napravio hrvatski tim i vodi sa 17:11. Dve vezane trojke Odželeja, Zadar na plus 4 - 21:17.
19:59
Prva četvrtina!
Meč je počeo! Minut ćutanja u "Pioniru" zbog smrti Ilije Buhe, srpskog sveštenika koji je bio veliki navijač Crvene zvezde.
