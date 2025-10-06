Svi događaji
20:27

Druga četvrtina!

Zadar vodi sa 27:21.

20:22

Kraj prve deonice, Zadar vodi!

Zadar ima plus 6 - 27:21, trojka Kapušte uz zvuk sirene.

20:13

8' Serija Zadra!

9:0 je napravio hrvatski tim i vodi sa 17:11. Dve vezane trojke Odželeja, Zadar na plus 4 - 21:17.

20:11

6' Jago ponovo na parketu!

Brazilac na terenu, Zvezda vodi 11:8.

20:05

3' Bolji početak Zvezde

Poeni i Odželeja, Zvezda vodi 8:3.

19:59

Prva četvrtina!

Meč je počeo! Minut ćutanja u "Pioniru" zbog smrti Ilije Buhe, srpskog sveštenika koji je bio veliki navijač Crvene zvezde.

19:54

Vraća se Jago!

Brazilac Jago Dos Santos ponovo u sastavu Zvezde!

19:30

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Zadar!

Zvezda u dvorani "Pionir" dočekuje Zadar i traži prvi trijumf u sezoni 2025/2026 nakon uvodna dva poraza na startu Evrolige.