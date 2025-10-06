Slušaj vest

Toni Parker Senior, otac slavnog francuskog košarkaša Tonija Parkera, preminuo je u 70. godini.

Smrt starijeg Parkera je u saopštenju poslatom medijima od strane porodice opisana kao "iznenadna i neočekivana".

Parker, rodom iz Čikaga, nakon igranja košarke na Lojola Univerzitetu, profesionalnu karijeru je gradio u Evropi, igrajući za klubove u Holandiji, Belgiji, Francuskoj.

Parker je imao tri sina, ali ih nije terao da i oni idu njegovim stopama. Toni Parker Junior je ostvario najbolju karijeru, pošto je četiri puta bio šampion NBA. Ti-Džej Parker je do nedavno bio trener Asvela iz Liona, dok je i Pjer Parker igrao košarku.

"Nikada nisam terao svoje sinove da se bave košarkom. Ne verujem u takve stvari. Imam tri sina, puštao sam ih da odrastu i pružio im slobodu da odluče čime će da se bave."

Zanimljivo je da je Toni junior prvo trenirao fudbal, ali kada je video kako igra Majkl Džordan, prebacio se na košarku i nije pogrešio.