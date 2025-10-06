Navijači Crvene zvezde teraju Janisa Sferopulosa iz kluba!
haos na tviteru
"DA SE NE LJUBIMO"! Janis Sferopulos uskoro bivši u Crvenoj zvezdi? "Delije" su rekle svoje!
Slušaj vest
Težak poraz pretrpela je Crvena zvezda od Zadra usred Beograda (85:79) na startu ABA lige.
Bio je to treći vezani poraz Zvezde na startu nove sezone, a "delije" su na Tviteru iznele jasan stav - Janis Sferopulos mora da ode sa klupe!
Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Vlade Jovanović je 2022. godine napustio Zvezdu nakon poraza od Zadra, a videćemo da li će ista sudbina sačekati i Janisa Sferopulosa.
BONUS VIDEO:
3 · Reaguj
3