Slušaj vest

Težak poraz pretrpela je Crvena zvezda od Zadra usred Beograda (85:79) na startu ABA lige.

Bio je to treći vezani poraz Zvezde na startu nove sezone, a "delije" su na Tviteru iznele jasan stav - Janis Sferopulos mora da ode sa klupe!

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Vlade Jovanović je 2022. godine napustio Zvezdu nakon poraza od Zadra, a videćemo da li će ista sudbina sačekati i Janisa Sferopulosa.

Ne propustiteKošarkaMURINEN "POLOMIO" OBRUČ U ARENI: Spektakularna zakucavanja Finca na debiju za Partizan! (VIDEO)
Mika Murinen
KošarkaCRVENA ZVEZDA - ZADAR: Šok u Pioniru, Zvezda u velikom problemu - poluvreme!
Džordan Nvora
KošarkaAU, ŠTA URADI MIKA MURINEN NA DEBIJU ZA PARTIZAN: "Grobari" ostali zaleđeni! (VIDEO)
Mika Murinen blokada za Partizan na debiju
KošarkaOBRADOVIĆ ISKRENO O DEBIJU MURINENA: Trener Partizana otvoreno o Fincu i padovima u igri crno-belih!
Željko Obradović

BONUS VIDEO:

Sferopulos i igrači slavili sa Delijama, a onda je doletela petarda Izvor: Kurir