PRVE REČI JANISA SFEROPULOSA! OSTAVKA? Navijači Zvezde će pobesneti, ponovo im drži lekciju o vernosti prema klubu! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na otvaranju sezone u ABA ligi od Zadra u dvorani "Aleksandar Nikolić" rezultatom 85:79.
Posle meča na redovnoj konferenciji za medije javnosti se obratio trener Zvezde Janis Sferopulos:
Iako su navijači Zvezde ogorčeni i žele ostavku Grka, Sferopulos čini se, nema nameru da ode svojevoljno.
- Imamo problem, nismo igrali na našem nivou ni ofanizvno ni defanzivno, imamo problem sa povredema, to nije izgovor. Povrede, suspenzija Kalinić... Kodi je igrao bolestan, Moneke nije trenirao jer ima problem. Promašili smo dosta šuteva, zakucavanja. Znam da da navijači zadovoljinim ali bitno je da budemi zajedno. Psihološki, nismo dobro, pod velikim smo pritiskom - ističe Grk.
Navijači su izrazili nezadovoljstvo:
- Da, očekivao sam. Znam gde smo. U Srbiji je kao u Grčkoj, kada ljudi nisu zadovoljni oni zvižde, ali ako volite dete, ne udarate ga kada ima problem, već ga zagrlite - kaže Sferopulos, koji je ponovo govorio o vernosti prema klubu nakon poraza...
Prokomentarisao je i igru povratnika Jaga dos Santosa, dolazak Donatasa Motiejunasa i najavio još jedno pojačanje.
- Jago je dao sve od sebe, još ima džet leg. Odradio je dva treninga i igrao. Srećni smo što je ovde, srećni smo što je došao Motejunas. Doveli smo ova dva igrača brzom reakcijom menadžmenta i hvala im. Na tržištu smo za još jednog igrača.
Detaljnije je objasnio kako brojne povrede utiču na ekipu i zamolio navijače za strpljenje.
- Najvažnije je zdravlje, čak i u današnjem rosteru su dva igrača imala problem, zato nisu igrali više. Takođe, potrebno nam je da se vrate neki igrači. Sada neki igrači igraju više jer je skraćena rotacija... Sve to donosi negativnost, tera nas da radimo stvari pod velikim pritiskom. Primili smo lake poene jer nismo imali pravu koncentraciju i psihilogiju. Sada mi je posao da tim podignem psihološki. Nismo zaboravili da igramo košarko, dobar smo tim, imamo dobre igrače, ali ovaj problem sa povredama je uticao na povezanost koju smo imali recimo na Kritu, kada smo odigrali dobar turnir. Nismo mogli da radimo kako smo želeli, pogotvu ja, jer nisam imao kompletan roster. Nismo tako planirali tim, nedostaju igrači, rezultati nisu dobri i svestan sam, ali mormao da ostanemo zajedno u ovim trenucima. Navijači da imaju više strpljenja i podrže nas u ovom teškom trenutku. Pričao sam i ranije da su nam navijači potrebni i u dobrim i lošim trenucima i potrebno je da budu uz nas, ne protiv nas, jer se borimo. Ne odustajemo, uvek smo na terenu, tražimo rešenja, kako da igramo bolje i prevaziđemo ovu tešku situaciju u kojoj se nalazimo. Ponavljam, svi se drže zajedno u timu i želimo da vidimo to jedinstvo u čitavom klubu, počevši od tima, pa do svih koji vole Crvenu zvezdu - zaključio je Janis Sferopulos.
