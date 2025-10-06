- Najvažnije je zdravlje, čak i u današnjem rosteru su dva igrača imala problem, zato nisu igrali više. Takođe, potrebno nam je da se vrate neki igrači. Sada neki igrači igraju više jer je skraćena rotacija... Sve to donosi negativnost, tera nas da radimo stvari pod velikim pritiskom. Primili smo lake poene jer nismo imali pravu koncentraciju i psihilogiju. Sada mi je posao da tim podignem psihološki. Nismo zaboravili da igramo košarko, dobar smo tim, imamo dobre igrače, ali ovaj problem sa povredama je uticao na povezanost koju smo imali recimo na Kritu, kada smo odigrali dobar turnir. Nismo mogli da radimo kako smo želeli, pogotvu ja, jer nisam imao kompletan roster. Nismo tako planirali tim, nedostaju igrači, rezultati nisu dobri i svestan sam, ali mormao da ostanemo zajedno u ovim trenucima. Navijači da imaju više strpljenja i podrže nas u ovom teškom trenutku. Pričao sam i ranije da su nam navijači potrebni i u dobrim i lošim trenucima i potrebno je da budu uz nas, ne protiv nas, jer se borimo. Ne odustajemo, uvek smo na terenu, tražimo rešenja, kako da igramo bolje i prevaziđemo ovu tešku situaciju u kojoj se nalazimo. Ponavljam, svi se drže zajedno u timu i želimo da vidimo to jedinstvo u čitavom klubu, počevši od tima, pa do svih koji vole Crvenu zvezdu - zaključio je Janis Sferopulos.