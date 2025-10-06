Slušaj vest

Srpski reprezentativac Nikola Topić propustiće start NBA lige.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako prenosi ESPN, mladi košarkaš Oklahoma Siti Tandera, podvrgnut je operaciji testisa.

Čeka ga pauza 4-6 nedelja, a potom će biti ponovo procenjeno njegovo stanje.

Topić je u nedelju odigrao prvu utakmicu predsezone, kada je protiv Šarlota proveo na terenu 31 minut i upisao deset poena i sedam asistencija.

Nikola Topić je imao želju da debituje za aktuelne šampione na meču protiv Hjustona, pošto je propustio celu prošlu debitantsku sezonu zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta.

