Košarka
NIKOLA TOPIĆ PONOVO OPERISAN: Srpskog reprezentativca čeka nova duža pauza
Srpski reprezentativac Nikola Topić propustiće start NBA lige.
Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Kako prenosi ESPN, mladi košarkaš Oklahoma Siti Tandera, podvrgnut je operaciji testisa.
Čeka ga pauza 4-6 nedelja, a potom će biti ponovo procenjeno njegovo stanje.
Topić je u nedelju odigrao prvu utakmicu predsezone, kada je protiv Šarlota proveo na terenu 31 minut i upisao deset poena i sedam asistencija.
Nikola Topić je imao želju da debituje za aktuelne šampione na meču protiv Hjustona, pošto je propustio celu prošlu debitantsku sezonu zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta.
