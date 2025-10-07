Slušaj vest

Košarkaši Majamija doživeli su poraz od Milvoki Baksa 103:93 u predsezonskom meču NBA lige, a mladi as Hita Nikola Jović ostavio je sjajan utisak na ovom meču.

U prvom pripremnom meču protiv Orlanda Jović je za svega 12 minuta uspeo da zabeleži 10 poena, a sada je za gotovo duplo više vremena na parketu ponovo imao zapažen učinak. Istina, u poenterskom smislu i malo podbacio, ali je zato punio sve kolone.

Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija

Za nešto više od 23 minuta igre reprezentativac Srbije je zabležio devet poena, osam skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte. Da je minutaža bila veća verovatno bi stigao i do trpl-dabl učinka.

Najefikasniji u ekipi Majamija bili suKeler Vejr i Norman Pauel sa po 18 poena, dok se u pobedničkom timu istakao Pit Nens sa 15 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

