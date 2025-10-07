Slušaj vest

Važno je zvati se Nikola - bar kada je košarka u pitanju!

Posle Nikole Jokića i Nikole Jovića, još jedan Srbin istog imena ostavio je sjajan utisak prethodne noći. U pitanju je Nikola Đurišić.

Mladi košarkaš Atlante Hoks dobio je šansu na meču protiv Hjustona i iskoristio je na najbolji mogući način.

Nikola Đurišić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U porazu svog tima protiv Roketsa (122:113), bivši košarkaš Mege je za osam minuta igre zabeležio osam poena, bez promašaja (2/2 iz igre, 1/1 za tri, 3/3 slobodna bacanja), uz jednu asistenciju. Zaista impresivan učinak kada uzmemo u obzir njegovu minutažu, pa verujemo da je sjajnim izdanjem kupio poverenje trenera Kvina Snajdera pred naredne izazove.

Najzaslužniji za trijumf Hjustona bio je Alperen Šengun koji je meč završio sa 19 poena, pet skokova i šest asistencija, dok je Dejvison ubacio 17 poena na ovom meču.

U ekipi Atlante najefikasniji bio je Aleksandar-Voker sa 13 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Kurir sport