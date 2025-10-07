Majami Hit je izgubio od Baksa u drugoj pripremnoj utakmici pred početak NBA lige.

Nikola Jović je odgovarao na pitanje novinara nakon te utakmice.

"Još uvek pokušavamo da se skapiramo. Nije izgledalo dobro. Nismo verovali u ono što smo radili. Stručni štab nam ukazuje na ono što treba da radimo da bi to bilo dobro. Izgledalo je dosta bolje u drugom delu meča", rekao je reprezentativac Srbije i dodao:

"Mislim da svi osećaju istu vrstu odgovornost. Svi želimo da tim izgleda dobro. Svi želimo da igramo onako kako trener želi".

Našalio se zbog alej-ap asistencije koju e imao za Haimea Hakesa.

"Samo sam hteo da proverim da li i dalje može da skače. Posle takmičenja u zakucavanju nisam video da je puno nešto radio od tada. Haime igra sjajnu košarku. Lopta je često kod njega i izgleda dobro iako na to nije navikao. Ponovo radi ono što je u prvoj godini. Siguran sam da će izgledati još bolje".

1/5 Vidi galeriju Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nije previše zadovoljan svojom igrom, uprkos tome što je imao solidne brojke u više statističkih kolona.

"Radim ono što pomaže timu. U prvih nekoliko minuta nisam uradio mnogo. Onda moj prvi šut koji je bio glup. Na nekim drugim utakmicama neću imati toliko loptu, moram da budem dobar u odbrani. Na drugim ću je imati više. U tranziciji cvetam. Ako znaš u čemu si dobar, samo toga treba da se držiš", zaključio je Jović.

