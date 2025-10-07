Slušaj vest

Crveno-beli su očajno započeli sezonu i, nakon poraza u prve dve evroligaške utakmice, izgubili su i na otvaranju ABA lige.

U dvorani Aleksandar Nikolić je od Crvene zvezde bio bolji Zadar.

Gostujući u podkastu "Super Indirektno" Nebojša Čović je poručio sledeće:

"Nemojte da očekujete od mene da komentarišem Zvezdu posle svega. Bio sam predsednik Zvezde 13 i po, 14 godina. Osvojili smo 25 i po trofeja. Eto, tu polovinu poklanjam novoj upravi, od koje očekujem da nastavi tim putem", rekao je Čović.

Međutim, ipak je bilo nekih komentara...

"Niti ću da komentarišem šta treba i kada treba sa trenerom, a što se tiče domaćih igrača, moj koncept je bio da imam što više domaćih igrača. Mislim da su domaći igrači blago i da u svakom timu donose trofeje, uz puno uvažavanje stranaca i svega ostalog".

A kada je reč o domaćim košarkašima na Malom Kalemegdanu...

"Teo je završio karijeru. Što se tiče Branka Lazića i Luke Mitrovića, koliko znam, oni su i dalje pod ugovorom, kao i Nedović, koji je pod ugovorom bio, pa otišao u Monako. To neka objašnjavaju ovi ljudi što sada rade".

Poručio je i da je spreman da pomogne najvećim srpskim klubovima.

"Zvezda ne sme da bude ničiji privezak. To mislim i za Partizan. Na raspolaganju sam i tu sam za sve što im je potrebno, kao i Partizanu. Naravno da ću pomoći Zvezdi. Uspeo sam da odem iz Zvezde neporažen, sa skorom 8-0 ili 9-0 protiv Partizana", rekao je predsednik KSS.

