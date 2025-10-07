Slovenac je od 2019. godine bio član Nagetsa, a u Evropu se vratio ovog leta.

Vlatko Čančar je igrao sa velikim brojem košarkaša, a gostujući u emisiji "X&O's CHAT" otkrio je da saigrači sa većim zaradama često izbegavaju plaćanje.

"Sad su tamo cifre... Vina od četiri-pet hiljada evra. Em smrdi, em kiselo, šta će ti to, uzmi votku i napij se. Šta te boli uvo. Ameri se povlače čim se zna da će račun, idu da peru ruke - u toalet i odoše. Ja sam se stvarno naljutio bio. Osvojimo prvenstvo i svi su humanitarci kad treba nešto da se uradi, kad dođe do realizacije ručna. Nije da blatim, ali... Kažemo da ćemo kupiti auto našem ekonomu ovom što pere dresove. Ima nas 18, svako da po hiljadu dolara, ovi jači kažu da će oni za mlađe i sve ide", rekao je Čančar i potom otkrio šta se nakon toga dogodilo:

"Cela ekipa treba da dođe do auto-kuće, a fali pola ekipe. A mi treba da platimo i nemamo para, a uzimamo milione. Svi kažu ja sam dao svoje i odoh kući. Ljudi, kažem, ne možemo tako i rekao sam da nekoliko nas da više novca i posle ćemo tražiti. Uzeli smo na kraju taj automobil. Lako ti je dati 50 hiljada dolara za kajlu ili sat, ali da ne možeš dati dve-tri hiljade za auto, nemoj da se brukaš".

Govorio je o odnosu Nikole Jokića i Erona Gordona i jednom gestu Amerikanca.

"Kupio mu je automobil. Mi jedan dan na trening i vidimo da Gordon dolazi sa starim Fordom bronkom, devedeseta godina, restauriran kao nov. To je na menjač, a on ne zna. Vozio je u prvoj brzini od kuće, a ima 20 minuta. Lamela izgorela, nema je nigde. Došao tamo, dolazi daje Jokiću ključeve i kaže 'da nije tebe ne bih potpisao ovaj ugovor'. Šteta što taj auto stoji u garaži, uprašio se".

Eron Gordon je na njega ostavio odličan utisak.

"Gordon je najdarežljiviji. Takva osoba... Ljudina je. Žao mi je što je prolazio prošle godine razne stvari, niko to ne zaslužuje da mu se desi. Ja sam duže bio s njim nego s nekim koga dobro znam", zaključio je Vlatko Čančar.

