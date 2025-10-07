"ČUVAJ SVOJE SRCE - KAO ŠTO ČUVAŠ SVOJ TIM" Partizanov meč u Areni imao je posebnu uvertiru! Jedan štand privukao je veliku pažnju (FOTO)
Partizan je odneo pobedu na terenu, ali i van istog. Odgovornost prema svojim navijačima i društvu u celini važnija je i od samih sportskih rezultata.
Crno-beli su slavili u 1. kolu Aba lige protiv Krke (84:78), a meč je imao lepu uvertiru. Kompanija AstraZeneca u saradnji sa KK Partizan obeležila je Svetski dan srca kroz posebnu edukativnu akciju.
U okviru disease awareness kampanje pod sloganom „Čuvaj svoje srce kao što čuvaš svoj tim“, navijači su posetili štand u hali, gde im je bilo omogućeno merenje krvnog pritiska, kao i razgovor sa medicinskim radnicima koji su im davali korisne savete o prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
Posetioci su dobili i edukativne materijale o zdravim životnim navikama i značaju redovnih kontrola.
Pogledajte kako je izgledalo ovo sjajno druženje koje je privuklo ogromnu pažnju kod navijača Partizana: