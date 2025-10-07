Košarkaši Majamija doživeli su poraz od Milvoki Baksa 103:93 u predsezonskom meču NBA lige, a mladi as Hita Nikola Jović ostavio je sjajan utisak na ovom meču.

U prvom pripremnom meču protiv Orlanda Jović je za svega 12 minuta uspeo da zabeleži 10 poena, a sada je za gotovo duplo više vremena na parketu ponovo imao zapažen učinak. Istina, u poenterskom smislu i malo podbacio, ali je zato punio sve kolone. Za nešto više od 23 minuta igre reprezentativac Srbije je zabležio devet poena, osam skokova, sedam asistencija i dve ukradene lopte. Da je minutaža bila veća verovatno bi stigao i do trpl-dabl učinka.

Trener Spolstra nakon meča istakao je da je zadovoljan igrom mladog Srbina, koji je meč počeo u startnoj postavi, ali nije želeo da potvrdi da će imati zagarantovano mesto u prvoj petorci.

"Videćemo šta ćemo raditi sa startnom postavom. Niko je odigrao dobro. Da li to znači da će startovati? Ne znam, ali sviđa mi se ono što trenutno pruža. To nema veze sa tim što Tajler nije tu", rekao je Splstra.

1/5 Vidi galeriju Sjajan učinak Srbina u pripremnom meču protiv Milvokija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trener Majamija istakao je da je Jokić napredovao u svim segmentima igre, ali da još uvek mora da radi na skoku.

"Utisak je da je večeras mnogo bolje skakao. To je nešto o čemu smo puno razgovarali. Napredovao je u gotovo svemu, osim u tom segmentu. Sposoban je da skokove radi mnogo bolje nego do sada i to mora da mu bude prioritet. Sa tom visinom, mora da hvata lopte, jer je naš najbolji igrač u tranziciji. To može da vodi do odličnih akcija. Ne može samo da luta ispod koša bez cilja i mislim da je večeras bio mnogo bolji u tome", istako je Spolstra.

