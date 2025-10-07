Poraz Crvene zvezde od Zadra (85:79) u dvorani "Aleksandar Nikolić" , upalio je sve alarme!

To je bio treći vezani poraz Zvezde od starta nove sezone pod trenerskom palicom Janisa Sferopulosa, koga navijači crveno-belih užurbano teraju sa klupe.

1/14 Vidi galeriju Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Podatak koji je još gori po Grka dodatno će naljutiti navijače Zvezde. Naime, Zvezda je od završnice Kupa Radivoja Koraća 2025. godine i osvojenog trofeja, upisala čak 17 poraza i ostvarila samo 12 pobeda sa Sferopulosom na klupi, što je za klub kakav je Crvene zvezde - baš mnogo!

Gledajući da Zvezda ide na noge Feneru, a zatim dočekuje Žalgiris i Real Madrid, može dodatno produžiti crni niz Janisa.

Poslednji trijumf na nekoj zvaničnoj utakmici kao trener Zvezde ostvario je u polufinalu ABA lige u Beogradu nad Budućnosti - 26. maja 2025. godine.

BONUS VIDEO: