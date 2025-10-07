San Antonio Sparsi su odigrali prijateljski meč protiv Guangdžu Lung Lajonsa u kom su se sureli Viktor Vembanjama i bivši centar Partizana Frenk Kaminski.

Sparsi su slavili rezultatom 119:88, a Kaminski je postigao više poena od superstara Sparsa i to je sve što treba da znate o toj utakmici.

Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Frenk je meč završio sa 22 poena i 7 skokova, dok je Vembanjama upisao 9 poena, 10 skokova, 7 asistencija.

Podsetimo, Kaminski je nastupao za Partizan u sezoni 2023/2024, ali je klub napustio kao jedan od najvećih promašaja u istoriji crno-belih.

Ne propustiteKošarkaMURINEN JE SA NJIM PRILAO PRE DOLASKA U PARTIZAN! Javio se košarkaš Fenerbahčea i otkrio šta je rekao novom košarkašu crno-belih: Nije uvek lako, ali treba...""
Mika Murinen
KošarkaPOJAVIO SE ŠOKANTAN PODATAK POSLE ZADRA: Raspad sistema pod Janisom Sferopulosom!
Janis Sferopulos
Ostali sportoviSPEKTAKL NA "KRALJEVOM TRGU": Zlatiborci i Užičani dočekali svoje zlatne i srebrne momke
Užice - prijem za srebrne momke.jpg
TenisKRAJ ZA DANILOVIĆ I KOSTJUK U DUBLU: Srpkinja i Ukrajinka završile sa učešćem u Kini
profimedia-1026564643.jpg

BONUS VIDEO:

Partizan, trening, Frenk Kaminski Izvor: Kurir