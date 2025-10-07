Partizan ga se lako odrekao...
PARTIZANU I OBRADOVIĆU CENTAR NIJE VALJAO: Sada je natrpao koš San Antonio Sparsa!
San Antonio Sparsi su odigrali prijateljski meč protiv Guangdžu Lung Lajonsa u kom su se sureli Viktor Vembanjama i bivši centar Partizana Frenk Kaminski.
Sparsi su slavili rezultatom 119:88, a Kaminski je postigao više poena od superstara Sparsa i to je sve što treba da znate o toj utakmici.
Frenk je meč završio sa 22 poena i 7 skokova, dok je Vembanjama upisao 9 poena, 10 skokova, 7 asistencija.
Podsetimo, Kaminski je nastupao za Partizan u sezoni 2023/2024, ali je klub napustio kao jedan od najvećih promašaja u istoriji crno-belih.
