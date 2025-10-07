Svima je već vrlo dobro poznato kakva je atmosfera u beogradskoj Areni kada igraju večiti rivali, a navijači Partizana ponovo su se izdvojili i našli na samom vrhu jedne interesantne liste.

Na utakmici prvog kola Evrolige između Partizana i Armanija iz Milana, navijači crno-belih bili su najglasniji u celoj rundi takmičenja.

Prema podacima BKT izazova, buka u beogradskoj Areni dostigla je čak 115 decibela tokom zakucavanja Tajrika Džonsa u prvoj četvrtini, dok je prosečan nivo buke tokom meča bio 106 decibela.

Zahvaljujući tome, navijači Partizana zauzeli su prvo mesto po glasnoći u ovom kolu, ispred navijača Panatinaikosa na meču sa Barselonom i pristalica Bajerna protiv Crvene zvezde.

Još jednom, Grobari su pokazali zašto važe za jedne od najvatrenijih navijača u Evropi.

Podsetimo, navijači Partizana su i prošle sezone zvanično proglašeni za najglasnije u Evroligi. Nagrada je tada uručena crno-belima početkom druge četvrtine utakmice Partizan - Real, a nagradu je primila mlada navijačica, miljenica i talija Željka Obradovića na utakmicama u Areni.