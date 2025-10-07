Slušaj vest

Argentinski košarkaš Karlos Delfino (43) i zvanično je stavio tačku na svoju igračku karijeru, prenosi Eurohoops.

Veteran, koji je poslednje dve sezone nastupao za italijanski Benedeto u drugoj ligi, iza sebe ima impresivnu karijeru koja je trajala više od dve decenije. Tokom prošle sezone u dresu Ćenta beležio je prosečno 11 poena, 2,8 skokova i 2,1 asistenciju po utakmici, pokazujući da i u veteranskim godinama može da doprinese timu.

Delfino je tokom karijere nosio dresove brojnih velikih klubova širom sveta, u Evropi je igrao za Pezaro, Fortitudo iz Bolonje, Torino, Baskoniju, Himki i Boku Juniors, dok je u NBA ligi nastupao za Detroit Pistons, Toronto Reptorse, Hjuston Roketse i Milvoki Bakse.

Najveće uspehe ostvario je u dresu reprezentacije Argentine, sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Atini 2004, kada je Argentina postala svetska senzacija, kao i bronzu četiri godine kasnije u Pekingu. U vitrini ima i dve zlatne i jednu srebrnu medalju sa FIBA Amerikupa.