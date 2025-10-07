KO UMESTO JANISA SFEROPULOSA ZA TRENERA CRVENE ZVEZDE? Sprema se veliko iznenađenje i detonacija... (ANKETA)
Crni niz Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde bliži se kraju, pošto su Grku dani odbrojani na mestu trenera kluba sa Malog Kalemegdana.
Poraz od Zadra, uz dva vezana neuspeha protiv Olimpije Milano i Bajerna u Minhenu, izazvali su veliku gnev kod "delija", pa su brže bolje krenuli da teraju Grka sa klupe!
Podsetimo, Janis od završnice Kupa Radivoja Koraća, u februaru 2025. godine, ima čak 17 poraza i svega 12 pobeda na klupi Zvezde.
Mnogi navijači u Saši Obradoviću vide idealnu zamenu za Grka. Srpski trener je od početka prošle sezone bez angažmana nakon odlaska iz Monaka i već duže vremena vaga sa izborom nove sredine.
Pominje se i ime Dejana Radonjića, jednog od najtrofejnijih trenera Zvezde u istoriji kluba. Pored dva pomenuta imena, na tržištu je slobodan i nekadašnji strateg Partizana Andrea Trinkijeri.
Iskusni italijanski trenerski vuk je oduvek bio dobar u gašenju "požara", pa bi njegovo znanje možda i najviše pomoglo Zvezdi u ovom momentu - da se što brže konsoliduju i povežu redovi, jer vremena za crveno-bele - i nema baš na pretek...
