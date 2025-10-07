Slušaj vest

Fenerbahče će oslabljen ući u treće kolo Evrolige, gde u Istanbulu dočekuje Crvenu zvezdu. Turski velikan ostao je bez još jednog centra, Armanda Bejkota, koji se povredio tokom meča domaćeg šampionata protiv Petkima.

Nakon što je prethodno van stroja ostao i Brendon Boston, Fener sada ima ozbiljan problem u reketu. Bejkot je teren napustio uz pomoć medicinskog tima, a trenutno nije poznato koliko će pauzirati.

Njegovo odsustvo dodatno je skratilo rotaciju pod košem, pa će protiv crveno-belih jedina klasična „petica“ u timu Dimitrisa Itudisa biti iskusni Kem Birč.

Fenerbahče će, s obzirom na okolnosti, morati da traži alternativna rešenja za ovaj važan evroligaški okršaj sa crveno-belima.