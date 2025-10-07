Slušaj vest

Fenerbahče će oslabljen ući u treće kolo Evrolige, gde u Istanbulu dočekuje Crvenu zvezdu. Turski velikan ostao je bez još jednog centra, Armanda Bejkota, koji se povredio tokom meča domaćeg šampionata protiv Petkima.

Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Nakon što je prethodno van stroja ostao i Brendon Boston, Fener sada ima ozbiljan problem u reketu. Bejkot je teren napustio uz pomoć medicinskog tima, a trenutno nije poznato koliko će pauzirati.

Njegovo odsustvo dodatno je skratilo rotaciju pod košem, pa će protiv crveno-belih jedina klasična „petica“ u timu Dimitrisa Itudisa biti iskusni Kem Birč.

Fenerbahče će, s obzirom na okolnosti, morati da traži alternativna rešenja za ovaj važan evroligaški okršaj sa crveno-belima.

Ne propustiteKošarkaEVROLIGA: Fenerbahče slavio nad Parizom, Valensija bolja od Asvela
Fenerbahče
KošarkaŠAMPION EVROPE PAO POSLE LUDOG KOŠA U POSLEDNJOJ SEKUNDI! Šaras zagrmeo posle šokantnog poraza: Mogao bih mnogo toga da kažem...
Tofaš - Fenerbahče
KošarkaPRVAK EVROPE PRONAŠAO ZAMENU ZA SRBINA - I TO KAKVU! Odjeknula evroligaška bomba: Fener doveo bivšeg NBA šampiona!
Talen Horton-Taker
FudbalMURINJU STIGAO BRUTALAN ODGOVOR IZ ISTANBULA: Prihvatili smo ga kao člana porodice, svi igrači sa njim su doživeli značajan pad...
profimedia-0968479199.jpg

Fenerbahce, navijači, proslava Izvor: Twiter