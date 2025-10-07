Slušaj vest

Toni, koji je oca godinama isticao kao uzor sada se oglasio dirljivom porukom na Instagramu.

- Nema dovoljno snažnih reči da opišem ono što osećam danas. Moj otac, Toni Parker stariji, nas je napustio... Bio je moj prvi uzor, moj prvi trener, moja inspiracija.

On mi je preneo tu ogromnu strast prema košarci, tu potrebu za izvrsnošću, odlučnost da se nikada ne odustane. Od njega sam naučio vrednost rada, snagu uma i, pre svega, ljubav prema igri.

Ali moj otac nije bio samo moja inspiracija. Bio je posebna ličnost. Na terenu i van njega, zračio je jedinstvenom energijom. Sa svojim osmehom, harizmom, iskrenošću i besprekorno skrojenim trodelnim odelima, nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Inspirisao je čitavu generaciju košarkaša u Francuskoj, mnogo pre nego što je košarka dobila mesto koje ima danas. Predstavljao je tu NBA energiju pre nego što je ona uopšte stigla — sa svojim američkim naglaskom i prirodnim načinom da se svako pored njega oseća prijatno. Otvorio je put, pokazao da možeš biti drugačiji, da možeš sijati, da možeš naterati ljude da zavole ovaj sport kroz snažnu i iskrenu ličnost. Bio je mnogo više od oca — bio je vodič, oslonac, stub. Zahvaljujući njemu, vrlo rano sam shvatio da se snovi grade srcem i hrabrošću.

-Danas, deo mene odlazi zajedno s njim... Ali njegov duh, njegova snaga i sve što mi je preneo živeće kroz mene, moju braću i sve koje je inspirisao. Hvala ti za sve, tata. Zauvek ću te voleti - napisao je slavni košarkaš.