Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke nije zadovoljan statusom koji sjajni plejmejker Ti Džej Šorts trenutno ima u Panatinaikosu.

Sjajnim partijama u dresu Pariza omaleni plejmejker oduševio je košarkaški svet prošle sezone. Bio je jedan od glavnih kandidata za MVP priznanje i veliki evropski klubovi želeli su ga u svojim redovima. Prešao je u Panatinaikos, međutim, u grčkom klubu nema ulogu i minutažu kakvu su mnogi očekivali.

Njegova trenutna pozicija u Panatinaikosu brine Monekea, koji je uveren da bi u drugom timu Šorts imao mnogo značajniju ulogu.

"Reći ću istinu o statusu Šortsa. Plašim se da će postava koja će završavati utakmice biti Nan, Grant, Osman, Ernangomez i Holms", rekao je Moneke.

"To je moje mišljenje. Jednostavno ne verujem da bi igrač koji je mogao da osvoji MVP nagradu otišao u bilo koji drugi tim i da, nakon prve utakmice u kojoj je kao startni plejmejker igrao samo 10 minuta, ne bude starter u drugoj utakmici", dodao je košarkaš Zvezde.

Nije mu jasno zašto je Panatinaikos doveo Šortsa, kada ga ne koristi.

"Potrošili su sav taj novac da bi šta? Da samo ne bi igrao za neki drugi tim, kao što je Olimpijakos? Da li je to poenta. On je startni plejmejker — on je plejmejker, a ne igrač bez lopte i to ste znali kad ste ga doveli", zagrmeo je Moneke.

