Jednim prljavim marketinškim trikom proslavljeni NBA as Lebron Džejms prevario je ceo svet.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena pre dva dana uzdrmao je sportsku javnost kada je objavio da će u utorak u 18 časova po našem vremenu objaviti "odluku svih odluka".

Mnogi su smatrali da je to aluzija na odluku iz 2010. kada je saopštio da naputa Kavse i prelazi u Majami. Spekulisalo se da će sada saopštiti odluku o završetku karijeri ili napuštanju Lejkersa, ali to se nije dogodilo. U pitanju je bio marketinški trik.

Objavio je saradnju sa brendom jednog poznatog konjaka i šokirao navijače.

"Ove jeseni ću svoj talenat poneti u Hennessy V.S.O.P" poručio je Džejms u video klipu.

U reklami je čak i koristio reči koje je izgovarao pre 15 godina kada je saopštio da će preći u Majami.

Sramno se poigrao Amerikanac sa emocijama fanova i izazvao veliki gnev. Društvene mreže su se usijale, navijači su besni i više ga ne gledaju istim očima. Smatraju da je ovo sramotan način promocije.

Džejms će u decembru napuniti 41 godinu, najstariji je igrač u NBA ligi trenutno i priprema se za rekordnu 23. sezonu u najjačoj ligi sveta.

Na kraju sezone mu ističe ugovor sa klubom iz Los Anđelesa.

On je prošle sezone postao prvi igrač u istoriji lige koji je postigao 50.000 poena u regularnom delu i plej-ofu.

Otkako ga je klub iz rodnog grada Klivlend draftovao 2003. godine, Džejms je igrao za Majami i Lejkerse. Sa Majamijem je bio šampion 2012. i 2013. godine, sa Klivlendom 2016, a sa Lejkersima 2020.

Najbolji je strelac lige sa 42.184 poena, ispred Karima Abdula-Džabara (38.387) i Karla Melouna (36.928) i drugi je na večnoj listi sa 1.562 odigrane utakmice. Prvi je Robert Periš koji je za 21 sezonu odigrao 1.611 utakmica.

Među brojnim rekordima ubraja se i prošlogodišnji kada je sa sinom Bronijem, koga su prošle godine draftovali Lejkersi, postao prvi dvojac otac-sin u utakmici NBA lige.

Kurir sport