Zašto su tri poraza Crvene zvezde na startu sezone mnogo više od skora 0-3? Kakav su to tim napravili crveno-beli kada im skromna ekipa Zadra očita lekciju u Pioniru i maltene ih lagano dobije? Šta će Janis Sferopulos i ove sezone na crveno-beloj klupi?

Mnogo pitanja, a malo odgovora. Očajan posao uradili su na Malom Kalemegdanu na svim poljima i sada moraju da se suoče s tim. Moraju da pronađu rešenje i da u hodu ispravljaju greške. A njih je mnogo.

U vreme kada se teži brzoj košarci, atletski moćnim igračima, Zvezda pravi tim koji je sve samo ne to. Možda vizuelno izgledaju moćno, možda je to tim za ratničku košarku (teško, al' ajde), ali izvesno - to nije ekipa za velika dela. To je jasno posle 120 minuta košarke koje su prikazali.

Sama vizija tima je pogrešna. Ne može i ne treba Zvezda ovako da izgleda. Nije tu stvar do domaćih i stranih igrača, već do toga ko je u stanju da oseća klub. Tu dolazimo i do uloge trenera, na kome je bilo da od igrača napravi tim. On to jednostavno nije uspeo.

Povrede su ogroman problem, ali to je nešto što ne može da bude alibi.

Tačnije, može za Evroligu, ali ne i za Zadar. Meč protiv hrvatskog tima ogolio je sve propuste crveno-belih. Odgovorni su redom - oni koji su dovodili ove igrače, oni su ostavili trenera, zatim sam trener i na kraju košarkaši.

Nedopustivo je da klubu s budžetom od 20 i kusur miliona ekipa izgleda ovako. Elementarna pristojnost nalaže da odgovorni izađu i kažu zašto navijači Zvezde gledaju tim "bez ukusa i mirisa". Još gore u celoj priči je što se ovde ne vidi svetlo na kraju tunela. Nikakva nova energija nije ni na vidiku. A teški mečevi tek dolaze. Mnogo teži od Bajerna, Milana i Zadra.

Ovo je najlošiji start sezone KK Crvena zvezda u poslednjih 15 godina! Tada tim s Malog Kalemegdana nije igrao ni Evrokup, već samo ABA ligu, u kojoj je napravio niz od šest poraza, dok su u prvih 10 kola ostvarene svega dve pobede. Gubila je Zvezda tada redom od Nimburka, Budućnosti, Radničkog, Igokee, Zadra i Krke, a skinula mrak protiv Cibone. Međutim, bile su to potpuno neke druge okolnosti i tadašnja Crvena zvezda ni po čemu ne može da se poredi sa sadašnjom.

