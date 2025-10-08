Slušaj vest

Nakon očajnog starta sezone i poraza u prve tri utakmice čelnici kluba sa Malog Kalemegdana nisu želeli da čekaju.

Janis Sferopulos će u kratkom roku biti smenjen, a čim Grk zvanično prestane da obavlja funkciju trenera, Saša Obradović će potpisati ugovor, saznaje i prenosi "Maxbet sport".

Obradović bi mogao da debituje već u petak protiv Fenerbahčea.

Na taj način, proslavljeni košarkaš i trener vratiće se na Mali Kalemegdan nakon 2020. godine. Njegov boravak u klubu tada nije bio uspešan.

Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000)

Bez kluba je od novembra 2024. godine kada je smenjen u Monaku nakon poraza od Baskonije u Evroligi i Le Mana u francuskom prvenstvu.

Ekipu iz kneževine je vodio od 2021. godine, prvi put u istoriji je Monako ušao u plej-of Evrolige, a u sezoni 2022/23 je stigao i do fajnal-for turnira.

Kada je reč o Janisu Sferopulosu, njegovoj eri u Crvenoj zvezdi je došao kraj nakon gotovo dve pune godine. Grk je u oktobru 2023. godine zamenio Duška Ivanovića, sa crveno-belima je osvojio ABA ligu, prvenstvo Srbije i dva Kupa Radivoj Koraća.

Aktuelnu sezonu Crvena zvezda je započela porazima od Olimpije iz Milana i Zadra kod kuće i Bajerna u gostima.

Kurir sport/Maxbet sport

