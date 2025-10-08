Slušaj vest

Francuski košarkaš Tomas Ertel tužio je Barselonu zbog propalog transfera prošle sezone.

Ertel je sredinom prošle sezone bio na pragu povratka u Barselonu, svi detalji saradnje bili su dogovoreni, ali je pred sam potpis predsednik katalonskog giganta Đoan Laporta stopirao transfer. Tako tvrdi Ertel koji sada zahteva odštetu od 1.600.000 evra jer je zbog dogovora sa Barselonom tada odbio unosnu ponudu Asvela.

Iz Barselone tvrde da nije postojao nikakva preduhovor sa Ertelom, pa će slučaj dobiti svoj epilog na sudu.

Umesto u Barseloni, Ertel je sezonu završio u Korunji, a ovog leta priključio se ekipi Asvela.

Poniženje

Ertel je prošle sezone igrao u Kini za ekipu Šenžena, a kada je postigao usmeni dogovor sa Kataloncima preselio je porodicu u Španiju. Odmah po dolasku usledio je pravi šok.

"Ismijali su me. Prvi put se ovo desilo u Istanbulu. Mnogo se pričalo o toj situaciji, mnogo toga što se govorilo je bilo lažno. Ovaj put je gore, jer sam ovdje sa porodicom, preselio sam djecu i ženu sa sobom. To je veliki nedostatak poštovanja", rekao je Ertel.

Podsetimo, tokom pandemije virusa korona Barselona je ostavila Ertela samog na aerodromu u Istanbulu nakon meča jer je navodno u tajnosti pregovarao sa Real Madridom.

Kurir sport