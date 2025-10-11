Slušaj vest

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Saša Obradović preuzeo kormilo Crvene zvezde od Janisa Sferopulosa, koji je smenjen nakon očajnog starta sezone.

Biće to drugi mandat iskusnog srpskog stručnjaka na klupi crveno-belih.

U leto 2020. godine Saša Obradović je za velikim ambicijama stigao u Crvenu zvezdu, međutim, njegov mandat na klupi voljenog kluba se neslavno završio, ali želju da se ponovo vrati na Mali Kalemegdan nikada nije krio.

U periodu kada je vodio Zvezdu u jeku je bila pandemija korona virusa, tribine su bile prazne, pa kao trener crveno-belih nije imao priliku da doživi atmosferu na domaćem terenu. Napustio je krmilo Zvezde sa skorom 5-11 u Evroligi i 9-1 u ABA ligi uz nadu da će se jednog dana vratiti. I vratio se, na radost brojnih navijača Zvezde, koji jedan Šašin potez nikada neće zaboraviti.

U januaru 2023. godine Zvezda je u krcatom Pioniru dočekala Monako, koji je tada sa klupe predvodio Saša Obradović. Usledilo je gromoglasno skandiranje "Obradović Saša", pa je u naletu emocija srpski stručnjak je zaplakao, a onda je otišao do centra terena, kleknuo i pljubio grb Crvene zvezde.

"Odrastajući, bio sam navijač Crvene zvezde, ostavio sam veliki trag u istoriji kluba. Kada sam otišao odatle odbacili su me iz porodice. Ni na ulici niko nije hteo da priča sa mnom. Nisam to očekivao. Hteli su da me unište i kao osobu i trenera. Bio sam veoma tužan zbog toga", dao je Obradović kontekst i dodao:

"Kada sam došao na utakmicu, desilo se nešto spontano sa navijačima. Počeo sam da plačem i bilo je veoma emotivno. Morao sam nešto da uradim kako bih im se zahvalio. Svako bi ovo trebalo da shvati. Ja sam sad ovde i profesionalan sam. Radiću svoj posao na najvišem nivou. Nadam se da će svi razumeti ovo."

Slika iz Beograda obišla je čitavu Evropu, a Obradović je kasnije priznao da je zbog emotivnog poteza imao ozbiljnih problema.

"Dosta ljudi ne razume čitav gest. Čak sam morao i neki video da pravim da se pravdam, da objašnjavam ljudima koji to ne mogu da razumeju šta je istorija, šta je ono što te veže za klub, odrastanje I sazrevanje. To je bio neki gest zahvalnosti u odnosu na ljude koji su te podržavali u tom momentu", otkrio je svojevremeno Saša u jednom intervjuu.

"Normalno, moja pripadnost je uvek bila na strani Zvezde i uvek će biti", poručio je tada Obradović.