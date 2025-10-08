Slušaj vest

Zbog zauzetosti Beogradske arene koja će biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu, crno-beli će u 22. kolu Evrolige, protiv Olimpijakosa, biti domaćini u Beču.

U pitanju je grad koji je bio jedan od kandidata da ugosti srpski tim.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović je u sredu bio na sastanku sa Peterom Hakerom, gradskim sekretarom za socijalna pitanja, javno zdravlje i sport grada Beča.

"Utakmica Partizan - Olimpijakos, igraće se 14.01. u Beču, uz veliku podršku lokalnih vlasti! Radujemo se susretu sa našim ljudima iz Austrije i okolnih zemalja, radujemo se zajedničkom dočeku Pravoslavne Nove Godine, i sigurni smo da će Beč biti pravi domaći teren za naš tim!", navedeno je u objavi Ostoje Mijailovića i Partizana.

Utakmica će biti odigrana u dvorani sa 16.000 mesta i nema sumnje da će tribine biti popunjene do poslednje stolice, kao što navijači Partizana to rade na svakoj utakmici u srpskoj prestonici.

