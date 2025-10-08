Slušaj vest

Efes gostuje Partizanu u utakmici 3. kola Evrolige u četvrtak od 20.45 časova

"Igramo na jednom od najtežih mesta – u Beogradskoj areni. Imaju sjajne navijače i zaista je teško igrati tamo", rekao je trener Efesa Igor Kokoškov.

Kokoškov će sa druge strane imati Željka Obradovića čoveka uz kojeg je nekada radio u reprezentaciji Srbije Željku Obradoviću.

"Imaju jednog od najboljih trenera u Evropi. Roster im je jak, mnogo je novih imena, ali postoji i kontinuitet jer su ostali važni igrači iz prošle sezone. Znamo da nas čeka teška utakmica".

Srpski stručnjak, koji se posle NBA iskustva vratio u Evropu, naglašava da je glavni cilj njegovog tima napredak kroz proces.

"Odigrali smo samo četiri utakmice zajedno, tako da smo i dalje mlad tim. Pogledaćemo skauting izveštaje i razgovarati o Partizanu, naravno. Ali prioritet je da unapredimo našu igru. Fokusirani smo, pre svega, na sebe", poručio je nekadašnji selektor Srbije