AKO SE OBRADOVIĆ VRATI U ZVEZDU, OVOM IGRAČU NEĆE BITI SVEJEDNO: On je egomanijak, možda mu nova sredina odredi ponašanje...
Prema svemu sudeći Saša Obradović će do kraja ove nedelje postati novi (stari) trener Crvene zvezde.
Obradović će dobiti novu šansu u klubu u kojem je ponikao i koji je predvodio tokom 2020. godine i pokušati da podigne crveno-bele koji su katastrofalno, sa tri vezana poraza, započeli novu sezonu.
Pre starta nove klupske sezone Obradović je govorio o Zvezdinim pojačanjima, a pre svega se osvrnuo na Čimu Monekea koga je označio kao "egomanijaka".
"Kod mene kad je bio borio se za to što nije šutirao. Rekoh – ti da šutiraš, šta će onda Džejms, Okobo, Lojd. Oni su bolji od tebe. On se malo uvredio. Ali bio nam je u svlačionici kada smo osvojili francusku ligu prošle godine i rekao mi je ‘Da si mi dao da igram osvojili bismo sve’. Odgovorio sam mu da ne mislim tako. Ali ostao je dobar kontakt. Uvek se kulturno javio“, započeo je Obradović a onda poentirao:
"Ja znam ko je on. Dobar je momak, egomanijak. Voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje“.
Ako Saša Obradović i Čima Moneke ponovo budu raditli zajedno, a na krilnom centru je da pokaže novom treneru da zaslužuje veću ulogu od one koju mu je dodelio u Monaku.