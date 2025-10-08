Slušaj vest

Košarkaški klub Barselona odbio je zahtev izraelskog Hapoela iz Jerusalima da se sledeće nedelje priprema u njegovoj dvorani, saopštili su danas izvori iz španskog kluba agenciji AFP.

Prema tim izvorima, odluka katalonskog kluba doneta je iz logističkih razloga i radi očuvanja javnog reda. Hapoel Jerusalim je želeo da trenira u dvorani "Palau Blaugrana" uoči meča Evrokupa 15. oktobra protiv drugog španskog tima, Baksija Manrese.

"Ne želimo da imamo bilo kakvih problema", naveli su izvori, podsećajući na proteste održane u Španiji zbog rata u Gazi, posebno tokom biciklističke trke Vuelta.

Barselona je precizirala da će u to vreme njenu dvoranu koristiti rukometna sekcija kluba za treninge, te da domaći tim iz Manrese, udaljen oko 50 kilometara od Barselone, ima obavezu da obezbedi prostor za trening gostujućoj ekipi.

Još jedan španski klub, Valensija, istog dana će u Evroligi ugostiti izraelski Hapoel iz Tel Aviva.

Pokret BDS ("Bojkot, dezinvestiranje i sankcije protiv Izraela") pozvao je na otkazivanje te utakmice i zapretio organizovanjem protesta ukoliko se ona održi.

Dva izraelska kluba deo su sportske organizacije čije ime na hebrejskom znači "radnik", a tradicionalno se povezuju sa levicom i antirasističkim stavovima.

Palestinska stvar uživa veliku podršku u Španiji, zemlji koja je 2024. priznala državu Palestinu. Vlada u Madridu označila je vojne operacije izraelske vojske u Gazi kao "genocid", dok je premijer Pedro Sančes u septembru predložio isključenje Izraela iz sportskih takmičenja.

Nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023, u kojima je, prema podacima prikupljenim na osnovu zvaničnih izvora, poginulo 1.219 ljudi u Izraelu, izraelska vlada pokrenula je vojnu ofanzivu koja je razorila palestinsku teritoriju i izazvala humanitarnu katastrofu. Prema podacima Ministarstva zdravlja Hamasa, u Gazi je do sada poginulo više od 67.183 ljudi, većinom civila.