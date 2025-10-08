Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dobiće narednih dana i zvanično novog trenera.

Milan Minić Foto: Starsport©, Marina Lopičić

 To je novi-stari trener Saša Obradović, koji će na toj poziciji zameniti Janisa Sferopulosa.

Promena na klupi crveno-belih dešava se u trenutku kada ih očekuje veoma bitan meč u 3. kolu Evrolige, na gostovanju aktuelnom šampionu Fenerbahčeu.

Da li će Saša Obradović voditi ekipu u Istanbulu, do ovog trenutka nije najjasnije.

Ali, neki detalji izlaze na videlo.

Prema pisanju Sportkluba, poznato je ko će biti pomoćnik Saši Obradoviću na klupi Zvezde.

Prema dogovoru, njegov prvi pomoćnik trebao bi da postane Milan Minić.

Minić je bio dugogodišnji saradnik nekih od najtrofejnijih srpskih trenera poput Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i Aleksandra Đorđevića.

Minić je u julu 2018. godine postao član stručnog štaba Partizana. U trenutku kada je u nacionalnom timu bio deo stručnog štaba Aleksandra Đorđevića, postao savetnik tadašnjeg trenera crno-belih Nenada Čanka.

Minić je bio član stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije od 2013. godine, i u tom mandatu je bio deo tima koji je našoj košarci doneo olimpijsko, svetsko i evropsko srebro!

Osim sa nacionalnim timom, Minić je od 1991. do 2001. radio sa Dušanom Ivkovićem u PAOK-u, Panioniosu, Olimpijakosu i AEK-u. Nakon toga, samostalno je vodio Aris i Keln, posle čega se kao deo stručnog štaba vratio u Olimpijakos. Sledi angažovanja u Armaniju, potom mesta prvog trenera Vojvodine, Lokomotive Rostom, El Džaša i ponovo Arisa. U međuvremenu je usledilo i angažovanje u reprezentaciji Srbije (od 2013), kao i CSKA (2009-2010), odnosno Panatinaikosu (2015-2016)

U košarkaškoj reprezentaciji naše zemlje, Minić je radio sa selektorima Ivkovićem, Obradovićem, Pešićem i Đorđevićem, a bio je deo stručnih štabova koji su našoj zemlji doneli svetsko zlato (1998) i srebro (2014), olimpijsko srebro (2016) i evropsko zlato (1995, 2001).

Tokom bogate klupske karijere, Minić je osvajao i Evroligu (1997), Saporta Kup (2000) kao i dva prvenstva Grčke i četiri nacionalna kupa te zemlje.

Delije pozdravile igrace Zvezde pred premijeru u Evroligi