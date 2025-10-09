Slušaj vest

Hapoel iz Tel Aviva je u izraelskom derbiju u Evroligi izgubio od Makabija rezultatom 103:90 u okviru trećeg kola.

Itudis je imao probleme sa pitanjima novinara. Jedan od njih je pomenuo aroganciju košarkaša Hapoela.

"Mislite da sam arogantan? Igrači arogantni? Ne, to nije bila arogancija. Bili smo loši defanzivno i to je moja greška. Znao sam da će se ovo desiti, ali novi smo tim i tek je počelo. Još nismo ono što bismo želeli da budemo. I kada pobeđujemo, i dalje nismo to što želimo da budemo", rekao je Dimitris Itudis.

Hapoel sada ima učinak od dve pobede i jednog poraza.

"Ovakav poraz je trebalo da nam se desi, nažalost se desio u derbiju i želim da kažem navijačima da ćemo uraditi sve da ih učinimo ponosnim. Arogancija nije u mom vokabularu, ni u životu, ni u košarci. Baš suprotno, imali smo veoma dobre pripreme za ovaj meč. Ali, nismo igrali odbranu, nismo se pojavili. Pokušali smo da promenimo stvari taktički, ali nije bilo do taktike. Zaslužili su da pobede. Ofanzivno smo bili tu, ali odbrambeno ne".

Novinari su bili nezadovoljni igrom Vasilija Micića (14 poena, 4 asistencije, 6 izgubljenih lopti) i Džonatana Motlija u poslednjoj četvrtini.

"Šta se desilo Motliju? Dobro, vi postavljate pitanje... Ništa se nije desilo, imao je lošu utakmicu i igraće bolje. Ovo je timski poraz. Ni Motli, ni Micić... Ako želite nekoga da krivite, pa onda krivite mene. Imate posao i slobodno uperite prstom u mene. Ovo je dobra lekcija za nas", rekao je Itudis.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Micić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Bonus video: